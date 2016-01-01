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تايوان تقول إن حاملة طائرات صينية وصلت إلى هاينان
تايبه (رويترز) - قال ضابط كبير بالجيش التايواني يوم الأربعاء إن حاملة الطائرات الصينية الوحيدة لياونينغ وصلت إلى قاعدة بحرية في إقليم هاينان الصيني الجنوبي بعد مناورات حول الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.
ولم تقدم الصين سوى القليل من التفاصيل حول ما تعتزم لياونينغ فعله واكتفت بالقول إنها في مهمة تدريب روتينية.
وقالت تايوان إن حاملة الطائرات طافت في المياه المحيطة بالجزيرة خارج منطقة الدفاع الجوي إلى الشرق والجنوب ثم توجهت عبر النصف الشمالي من بحر الصين الجنوبي إلى هاينان حيث توجد قاعدة بحرية صينية كبيرة.
وقال المسؤول العسكري التايواني الكبير لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "وصلت حاملة الطائرات لياونينغ إلى القاعدة العسكرية في هاينان. سنواصل مراقبة تطوراتها."
وقال الضابط إن الصين كانت تختبر أنظمة حاملة الطائرات والتنسيق مع العتاد العسكري الآخر وإن وصولها إلى هاينان لا يعني أن مهمتها انتهت.
وتأتي المناورة التي شاركت فيها سفن حربية أخرى وسط تجدد التوترات بشأن تايوان في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيسة التايوانية والتي أثارت غضب بكين.
وأجرت القوات الجوية الصينية هذا الشهر مناورات بعيدة المدى فوق بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي الأمر الذي أثار غضب اليابان وتايوان. وقالت الصين إن هذه التدريبات أيضا عادية.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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