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محكمة الأسرة تنظر اليوم أولى جلسات نفقة ابنة الفنان أحمد الفيشاوي
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ديسمير
2016
05:47 AM
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تنظر محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بنفقة ابنة الفنان أحمد الفيشاوي
وقال المحامي شعبان سعيد، دفاع هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، إنه أقام عدة دعاوى أمام محكمة الأسرة الجيزة للمطالبة بالنفقة والمصاريف الدراسية وأجر المسكن والحضانة للصغيرة «لينا» نجلة الفنان أحمد الفيشاوي.وأشار «سعيد» إلى أن محكمة الأسرة حددت أولى الجلسات اليوم الأربعاء، وتعقد أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالجيزة في محاولة لمكتب الأسرة لإنهاء النزاع بين الطرفين بطرق ودية وإن لم يستجب الفنان أحمد الفيشاوي للطلبات سوف تحال الدعاوى لمحكمة الأسرة.
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