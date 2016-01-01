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التحقيق مع طالب هندسة قتل ابن عمه بمقص في الجيزة
تحقق قوات البحث الجنائي مع الطالب علي مروان «19 سنة - طالب بكلية الهندسة»؛ لقتله ابن عمه وحيد عبد الله «18 سنة -عامل»، انتقامًا من والدة المجني عليه بعد اعتدائها على والدته بقرية مزغونة بمنطقة البدرشين
ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مركز البدراشين يفيد نشوب مشاجرة بين أطراف عائلة واحدة بقرية مزغونة، بالانتقال والمعاينة تبين مقتل أحدهم، على الفور انتقلت القوات لمكان الواقعة، وعثرت على جثة لطالب غارقًا في دمائه مسجاة على ظهره. وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بالواقعة، وأمر بجمع المعلومات والتحريات التي أسفرت أن المتهم نجل المجني عليه طالب بكلية الهندسة نشبت بينه وبين المجني عليه إثر مشاجرة بين والدة المتهم ووالدة المجني عليه؛ بسبب لهو الأطفال، اعتدى كل منهما على الآخر، فقام على إثرها المتهم بطعن نجل عمه بمقص حديدي، ما أدى لوفاته في الحال. وتحرر المحضر رقم 8889 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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