-
رياضة
- طرد حازم إمام من مران الاتحاد السكندري
- مرتضى منصور يستقبل مجلس إدارة الإسماعيلي
- عمر جابر: أتمنى فوز الزمالك.. ولن أشاهد القمة لهذا لسبب
- عمر جابر: أتمنى اللعب في الدوري الإسباني
- زووم ماتش ينفرد بكواليس مران الزمالك ليلة القمة 113
- شروط العشري في اللاعب رقم 30 بإنبي: يجيد اللعب بأربع مراكز
- إنبي يحصل على إجازة أسبوع بعد الفوز على طلائع الجيش
- الإسماعيلي يعقد مؤتمرا صحفيا.. غدا
- 7 لاعبين خارج قائمة المقاولون أمام بتروجت
- إيمانويل إيجيبتور يؤكد بقاءه بإنبي ويتوقع فوز الزمالك بالقمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الداخلية: مكافأة المتميزين في خدمة المواطنين ومعاقبة المقصرين
أمن وأمان المواطن المصري هدفنا والحفاظ على مقدرات الوطن آخر غايتنا
. بهذه العبارات كلّف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مساعده لقطاع حقوق الإنسان بضرورة عقد عدة لقاءات مع الضباط والأفراد؛ لنشر ثقافة منظومة قطاع حقوق الإنسان لتوطيد العلاقات بين الجهاز الشرطي وبين المواطنين. وكشف مصدر أمني كواليس اللقاء الذي عقد بين الوزير وقيادته بقطاع حقوق الإنسان والذي أوصى فيه الوزير بأهمية عمل القطاع للضباط والأفراد على مدّ جسور التعاون بين الشرطة والشعب وتحقيق الاستقرار الأمني.وأشار المصدر إلى أن الوزير شدّد على مساعده بضرورة تقديم المكافآت اللازمة للضباط والأفراد المتميزين في تطوير آليات العمل الأمني في خدمة المواطنين وحسن معاملتهم وإحالة المقصرين لجهات التحقيق، موكدًا أن الوزارة سيف مسلط على كل من تسول له نفسه سوء معاملة المواطن المصري للإضرار بالأمن الداخلي.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)