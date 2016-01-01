. بهذه العبارات كلّف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مساعده لقطاع حقوق الإنسان بضرورة عقد عدة لقاءات مع الضباط والأفراد؛ لنشر ثقافة منظومة قطاع حقوق الإنسان لتوطيد العلاقات بين الجهاز الشرطي وبين المواطنين. وكشف مصدر أمني كواليس اللقاء الذي عقد بين الوزير وقيادته بقطاع حقوق الإنسان والذي أوصى فيه الوزير بأهمية عمل القطاع للضباط والأفراد على مدّ جسور التعاون بين الشرطة والشعب وتحقيق الاستقرار الأمني.وأشار المصدر إلى أن الوزير شدّد على مساعده بضرورة تقديم المكافآت اللازمة للضباط والأفراد المتميزين في تطوير آليات العمل الأمني في خدمة المواطنين وحسن معاملتهم وإحالة المقصرين لجهات التحقيق، موكدًا أن الوزارة سيف مسلط على كل من تسول له نفسه سوء معاملة المواطن المصري للإضرار بالأمن الداخلي.