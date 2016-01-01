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الداخلية تعلن حركة ترقيات وإحالة 6 قيادات للمعاش بعد الكريسماس
كشف مصدر أمني، أن قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية قدّم للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، التقارير الخاصة بالعمل الأمني لكافة الضباط في مختلف قطاعات الوزارة
وقال المصدر: |إن الوزارة أعدت حركة تنقلات وترقيات لقيادات الوزارة التي من المقرر أن يعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار عقب انتهاء احتفالات المصريين بعيد الميلاد ورأس السنة المقرر أن تتم أوائل يناير المقبل. وأضاف أنه من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية حركة تنقلات وترقيات الوزارة في منتصف يناير المقبل. وأكد أنه من المقرر أن تشمل الحركة إحالة عدد من مساعدي الوزير ممن بلغ عمرهم سن التقاعد للمعاش وأبرزهم اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والذي مدّ له الوزير لمدة فترتين؛ لنجاحاته التي حققها في تأمين السجون، اللواء عادل رشاد، رئيس مجلس الأعلى للشرطة ومساعد وزير الداخلية للأمن، والذي كان من المقرر أن يحال للمعاش في سبتمبر الماضي. وأوضح أن من الأسماء التي تشملهم الحركة اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والذي مثّل وزارة الداخلية في مجلس النواب، وبلغ سن التقاعد في نوفمبر الماضي، ومدّ له الوزير، اللواء أحمد راشد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات. وأشار المصدر إلى أن الحركة تشمل أيضا تعيين مساعد للوزير لشرطة الحراسات بدلا من اللواء محمد البهجي مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة والذي أحيل على المعاش في نوفمبر الماضي. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تشمل الحركة تصعيد عدد من الضباط المتميزين في أداء عملهم الأمني من رجال البحث الجنائي وضخ دماء جديد في تولي مناصب البحث الجنائية في مديريات الأمن بالأقاليم.
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