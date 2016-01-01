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حبس ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال في البساتين
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ديسمير
2016
20:47 PM
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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة، بحبس ضابط، من قوة قسم شرطة البساتين، وأمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتمكين رجل أعمال- متهم في قضية تزوير- من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية
وكلفت النيابة الأجهزة المختصة بتحريات الأمن العام حول الواقعة. وأشارت تحقيقات النيابة إلى هروب رجل أعمال، متهم على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية، وأوضح أمين الشرطة المتهم في تحقيقات النيابة: إن الضابط المتهم تربطه صلة قرابة بالمتهم، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه في القسم، وأضاف أن الضابط هو المسئول عن هروبه، وأنكر اشتراكه في الواقعة.
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