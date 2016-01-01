قالت تركيا، الثلاثاء، إنه لم يتم التأكد بعد من صحة شريط فيديو نشره تنظيم «داعش» يصور حرق جنديين تركيين أحياء بعد أسرهما في سوريا.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، إنه ينبغي على وسائل الإعلام الإلكتروني التحلي بالمسؤولية في مواجهة "الأساليب الحقيرة" التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.

وقال كورتولموش، للصحفيين في أنقرة، نقلتها قنوات التلفزة، "ليست هناك بعد معلومات واضحة من قواتنا المسلحة ووزارة الدفاع لتأكيد الصور الواردة في الشريط، إذا تم التوصل إلى معلومات مؤكدة، سيتم نشرها".

لكنه أضاف أن الجماعات الجهادية تلجأ إلى "أساليب حقيرة" وتسعى إلى "نشر اليأس من خلال الخوف". مشيرًا إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص ليست المكان (المناسب) لنشر مواد غير مسؤولة.. تركيا تخوض في هذا الوقت الحالي حربا بحكم الأمر الواقع مع داعش".