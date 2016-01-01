-
رياضة
- عبد الشافي أساسيا مع أهلي جدة أمام الاتحاد في نصف نهائي الكأس
- محمد حلمي يتمسك بالبرنامج الإعدادي ويرفض اقتراح معاونيه
- رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
- ماني وأوريجي يقودان هجوم ليفربول أمام ستوك بالدوري الإنجليزي
- منتخب المغرب يطير إلى الإمارات لبدء معسكر أمم أفريقيا
- تعادل سلبي بين سموحة والنصر للتعدين في الشوط الأول
- كهربا يقود اتحاد جدة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السعودية
- كولينا : أمامنا وقت طويل لاعتماد تقنية الفيديو
- الداخلية والمصري يتعادلان 2-2 في دوري الجمهورية للناشئين
- دجلة 99 يهزم الزمالك 4-2 في دوري الجمهورية للناشئين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أنقرة: لم نتأكد من صحة فيديو حرق «داعش» لجنودنا
قالت تركيا، الثلاثاء، إنه لم يتم التأكد بعد من صحة شريط فيديو نشره تنظيم «داعش» يصور حرق جنديين تركيين أحياء بعد أسرهما في سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، إنه ينبغي على وسائل الإعلام الإلكتروني التحلي بالمسؤولية في مواجهة "الأساليب الحقيرة" التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.
وقال كورتولموش، للصحفيين في أنقرة، نقلتها قنوات التلفزة، "ليست هناك بعد معلومات واضحة من قواتنا المسلحة ووزارة الدفاع لتأكيد الصور الواردة في الشريط، إذا تم التوصل إلى معلومات مؤكدة، سيتم نشرها".
لكنه أضاف أن الجماعات الجهادية تلجأ إلى "أساليب حقيرة" وتسعى إلى "نشر اليأس من خلال الخوف". مشيرًا إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص ليست المكان (المناسب) لنشر مواد غير مسؤولة.. تركيا تخوض في هذا الوقت الحالي حربا بحكم الأمر الواقع مع داعش".
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)