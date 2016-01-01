وتفقد أعضاء اللجنتين أماكن الاحتجاز بمركزى شرطة «طنطا - المحلة الكبرى » والإطلاع على آلية تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بما يحقق سرعة التجاوب مع البلاغات، وكذلك المواقع الشرطية التي تقدم خدمات جماهيرية للتأكد من تقديم تلك الخدمات بصورة متميزة على نحو يحافظ على كرامة المواطنين والتيسير عليهم.كما تم توقيع الكشف الطبى على «5 ضابط - 91 فردًا - 65 موظفين مدنيين - 11 مجندًا - 23 خفراء- 189 محجوزين – 40 مواطنا» وصرف الأدوية اللازم لهم وذلك بالتنسيق مع الخدمات الطبية بالوزارة.ونقل مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتقدير جهود عدد من رجال الشرطة نظرًا لتميزهم في أداء عملهم ونجاحهم في تطوير آليات العمل وحسن معاملة المواطنين، والذين يتمتعون بسمعة طيبة بين مرؤوسيهم.