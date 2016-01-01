اخبار مصر
-
رياضة
- عبد الشافي أساسيا مع أهلي جدة أمام الاتحاد في نصف نهائي الكأس
- محمد حلمي يتمسك بالبرنامج الإعدادي ويرفض اقتراح معاونيه
- رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
- ماني وأوريجي يقودان هجوم ليفربول أمام ستوك بالدوري الإنجليزي
- منتخب المغرب يطير إلى الإمارات لبدء معسكر أمم أفريقيا
- تعادل سلبي بين سموحة والنصر للتعدين في الشوط الأول
- كهربا يقود اتحاد جدة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السعودية
- كولينا : أمامنا وقت طويل لاعتماد تقنية الفيديو
- الداخلية والمصري يتعادلان 2-2 في دوري الجمهورية للناشئين
- دجلة 99 يهزم الزمالك 4-2 في دوري الجمهورية للناشئين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أمن الدقهلية يزور طالبا اعتدى عليه مدرس
27
ديسمير
2016
18:48 PM
بواسطة
زار وفد من قسمي حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بمديرية أمن الدقهلية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير لأمن الدقهلية- الطفل أحمد ناصف، المصاب بنزيف بالعين اليسرى، إثر اعتداء مدرس عليه بعصا
والتقى أعضاء الوفد والده، الذي يعمل سائقا، وبعض أقاربه؛ لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للطفل وأسرته، بما يسهم في تخفيف وإزالة الضرر النفسي والمجتمعي الواقع على الطفل وأسرته.وبادلت أسرة الطفل الزيارة بتقديرها لتلك اللفتة الإنسانية من وزارة الداخلية، معربين عن شكرهم وتقديرهم، لما تم بذله من جهد في سرعة ضبط الجاني، مما كان له عظيم الأثر النفسي على الطفل وأسرته.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع