زار وفد من قسمي حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بمديرية أمن الدقهلية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير لأمن الدقهلية- الطفل أحمد ناصف، المصاب بنزيف بالعين اليسرى، إثر اعتداء مدرس عليه بعصا

والتقى أعضاء الوفد والده، الذي يعمل سائقا، وبعض أقاربه؛ لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للطفل وأسرته، بما يسهم في تخفيف وإزالة الضرر النفسي والمجتمعي الواقع على الطفل وأسرته.وبادلت أسرة الطفل الزيارة بتقديرها لتلك اللفتة الإنسانية من وزارة الداخلية، معربين عن شكرهم وتقديرهم، لما تم بذله من جهد في سرعة ضبط الجاني، مما كان له عظيم الأثر النفسي على الطفل وأسرته.