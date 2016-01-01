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ضبط 208 بائعين متجولين و64 هاربا من قضايا خلال حملات بوسائل النقل
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ديسمير
2016
18:48 PM
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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات
وأسفرت الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 16 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل )، 8 قضايا في مجال الاتصالات والبريد، 208 بائع متجول، و2097 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 64 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
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