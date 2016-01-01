واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط جميع المخالفات والخارجين على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في مختلف المحافظات

وأسفرت الحملة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 6168 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل 7624 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، و4 مخالفات لشروط التعاقد وتنفيذ 885 جنحة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.