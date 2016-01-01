ونجحت الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط (26،990 طن دقيق بلدى مدعم- 10 أطنان سماد زراعى– 736 طن مواد غذائية - 100 زجاجة عصير منتهية الصلاحية) بحوزة عددٍ من التجار لحجبها عن الأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء في قنا.وضبطت الحملات، |23،750 طن أسمدة زراعية ومواد خام داخل مصنع أسمدة ومخصبات زراعية |بدون ترخيص|- 176 مصنعات لحوم- 43200 قطعة حلوى- 160 كيلو جرام سكر مدعم في البحيرة|، كما ضبط 30 طن أرز – 3 أطنان ألبان- 800 كيلو جرام دقيق في المنيا.وفى المنوفية تم ضبط 64 قضية تموينية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة التلاعب بالأسعار أبرز ما تم ضبطه (6 أطنان سمسم- طن سكر- 3 أطنان دقيق- 2 طن ذرة صفراء- 500 كيلو جرام زيت طعام- 3 أطنان أعلاف).كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة شملت (40195 قرصا مخدرا وعبوة منشط جنسي- 2 بدال تموينى لقيامها بالاستيلاء على أموال الدعم بمبالغ مالية قدرت بـ 31089 جنيها - 10 أطنان أرز شعير- 336 لتر خل قصب)، وضبط 33 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( 7 أطنان أسمنت- 2 أعلاف حيوانية- 15600 قطعة حلوى) في الغربية، و15 طن أرز شعير فى كفر الشيخ.