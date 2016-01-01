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الداخلية تداهم أوكار محتكري السلع الغذائية لضبط الأسواق
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملاتها لمكافحة كافة أشكال الجريمة ومحتكري السلع الإستراتيجية وضبط الأسواق تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
ونجحت الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط (26،990 طن دقيق بلدى مدعم- 10 أطنان سماد زراعى– 736 طن مواد غذائية - 100 زجاجة عصير منتهية الصلاحية) بحوزة عددٍ من التجار لحجبها عن الأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء في قنا.وضبطت الحملات، |23،750 طن أسمدة زراعية ومواد خام داخل مصنع أسمدة ومخصبات زراعية |بدون ترخيص|- 176 مصنعات لحوم- 43200 قطعة حلوى- 160 كيلو جرام سكر مدعم في البحيرة|، كما ضبط 30 طن أرز – 3 أطنان ألبان- 800 كيلو جرام دقيق في المنيا.وفى المنوفية تم ضبط 64 قضية تموينية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة التلاعب بالأسعار أبرز ما تم ضبطه (6 أطنان سمسم- طن سكر- 3 أطنان دقيق- 2 طن ذرة صفراء- 500 كيلو جرام زيت طعام- 3 أطنان أعلاف).كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة شملت (40195 قرصا مخدرا وعبوة منشط جنسي- 2 بدال تموينى لقيامها بالاستيلاء على أموال الدعم بمبالغ مالية قدرت بـ 31089 جنيها - 10 أطنان أرز شعير- 336 لتر خل قصب)، وضبط 33 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( 7 أطنان أسمنت- 2 أعلاف حيوانية- 15600 قطعة حلوى) في الغربية، و15 طن أرز شعير فى كفر الشيخ.
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