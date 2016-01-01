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حجز سائق لحيازته 600 كيلو لحوم حمير قبل ترويجها بالعمرانية
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ديسمير
2016
18:48 PM
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قررت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة، حجز سائق ضبط بحوزته 600 كيلو لحوم حمير، 24 ساعة على ذمة التحريات، وذلك لاتهامه بترويج منتج غير صالح للاستهلاك الآدمي
وتسلمت النيابة تقرير الطب البيطري الخاص باللحوم المضبوطة، والذي كشف أنها لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدرت النيابة قرارا بإعدام اللحوم المضبوطة.كانت مباحث التموين بالجيزة، تمكنت من ضبط المتهم في كمين أمني بمنطقة العمرانية وبحوزته 600 كيلو من لحم الحمير، داخل سيارته الملاكي، وتبين أنه يقوم بذبح الحمير بمدينة الشروق ويوزعها على الجزارين بالعمرانية.
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