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تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات لـ15 فبراير
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ديسمير
2016
15:48 PM
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قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، القضية المعروفة إعلاميا باسم |فندق الأهرامات الثلاثة| والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 15 فبراير للشهود
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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