قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، القضية المعروفة إعلاميا باسم |فندق الأهرامات الثلاثة| والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 15 فبراير للشهود