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مصدر قضائي: مسئولون بمجلس الدولة متورطون في قضية الرشوة
قالت مصادر قضائية مطلعة، إن المتهم |أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان|، الذي تم القبض عليه بتلقي رشوة بقيمة 150 مليون جنيه، فضلا عن العثور على مبالغ أجنبية |دولارات ويورو| بمنزله، وإن المتهم يعمل مندوب توريدات ومشتريات بمجلس الدولة، وهو المسئول عن توريد الأجهزة المكتبية والكمبيوتر وجميع مستلزمات المجلس والأدوات اللوجيستية له
وأضافت المصادر أن المتهم يعمل بالمجلس منذ سنوات طويلة ويتعامل مباشرة مع المسئولين القائمين على إدارة المجلس، وأن التعامل كان معه مباشرة، وكان منوطا به التعاقد مع الشركات في استيراد الأجهزة، كما أنه كان يقوم بتوريد أجهزة لاب توب والمكاتب بمبالغ مرتفعة ويستولي على الفارق.وأشارت إلى أن المتهم متورط مع مسئولين كبار بمجلس الدولة في تلقي الرشاوي بالإضافة إلى الموردين.يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.وأوضحت أنه بتفتيش مسكنه عثر رجال الرقابة الإدارية على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.
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