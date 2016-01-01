وشملت خطة التأمين التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، السماح فقط بدخول أعضاء مجالس إدارات الناديين واتحاد الكرة والمدعوين بموجب تصاريح معتمدة، ويسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين ومندوبي القنوات الفضائية المصرح لهم بتغطية أحداث المباراة بموجب تصاريح معتمدة من الباب الرئيسي للاستاد.وتضمنت الخطة إخضاع كافة السيارات والأفراد التي سيصرح لها بدخول الاستاد لإجراءات تفتيش دقيقة ضمانًا لعدم دخول أية ممنوعات، غلق بوابات الاستاد نهائيًا في تمام الساعة السادسة مساءً ولن يسمح بدخول أحد بعد ذلك التوقيت، ولن يسمح بتواجد أي من الأشخاص بخلاف الخدمات الأمنية بمحيط الاستاد والطرق المؤدية إليه، فضلا عن محيط الاستاد وجميع مداخله ومخارجه والطرقات الداخلية بالإضافة للمدرجات مراقبة بكاميرات عالية الجودة لرصد أية مخالفات ونظرًا لإقامة المباراة بدون جمهور.وأهابت وزارة الداخلية، الجماهير التعاون معها في الخروج بالمباراة بالصورة اللائقة بسمعة الرياضة المصرية والحفاظ على سلامة المنشآت الرياضية وذلك تنفيذًا لتعليمات وضوابط إقامة المباراة |بدون جمهور| والالتزام بمتابعتها من خلال شاشات القنوات الناقلة لها.