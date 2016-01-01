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مصدر قضائي: التحقيق مع مسئول المشتريات المتهم بالرشوة مساء اليوم
أكد مصدر قضائي مطلع أن نيابة أمن الدولة العليا لم تبدأ بعد تحقيقاتها مع مدير عام المشتريات في مجلس الدولة جمال الدين اللبان، المتهم بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه
وأضاف المصدر أنه سيتم عرضه مساء اليوم، على النيابة بعد الانتهاء من فحص المضبوطات التي وجدت معه، وتوجه النيابة له تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.وكانت معلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان،مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة،داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التي تخص العقارات والسيارات التي يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها في محضر القضية.وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية في محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم.
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