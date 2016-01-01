كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بورود بلاغ من |محمد ع.ز.| 23 سنة، موظف، بقيام مجهولين بكسر المقهى الخاص به، والكائن ببندر مطاى، والاستيلاء على رسيفر وشاشة 42 بوصة.وأسفرت جهود البحث أن وراء واقعة السرقة كلا من هشام ه.أ.| 22 سنة، طالب، و|كريم م.م.| 19 سنة، طالب، والمقيمين بدائرة مركز مطاى.وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مطاى من ضبطهما وبمواجهتهما أقرأ بارتكابهما للواقعة، وأرشدا عن مكان المسروقات، وبعرض المسروقات على المجنى عليه تعرف عليها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيقات.