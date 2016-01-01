اخبار مصر
-
رياضة
- منتخب الشاطئية الأول عربيا وأفريقيا والـ11 عالميا
- أكاديمية الأهلي بالكويت تحضر لقاء السوبر في الإمارات
- حسام البدري يطير إلى كندا بعد موقعة القمة
- بالوتيلي يعود إلى البريميرليج من بوابة إيفرتون
- رباعي الزمالك جاهزون لمباراة القمة
- «كاشيما» الياباني يستعين بقمصان برشلونة
- طلعت يوسف يكشف الأوراق الرابحة في الأهلي والزمالك قبل القمة
- 5 صحف عالمية تضع محمد صلاح في قائمة أفضل 100 لاعب
- بالأسماء.. 9 لاعبين خارج قائمة الزمالك في القمة 113
- محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمباراة القمة 113
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط طالبين لسرقتهما مقهي في المنيا
27
ديسمير
2016
15:48 PM
بواسطة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مطاى بشمال محافظة المنيا، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مقهى وضبط العصابة والمسروقات
كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بورود بلاغ من |محمد ع.ز.| 23 سنة، موظف، بقيام مجهولين بكسر المقهى الخاص به، والكائن ببندر مطاى، والاستيلاء على رسيفر وشاشة 42 بوصة.وأسفرت جهود البحث أن وراء واقعة السرقة كلا من هشام ه.أ.| 22 سنة، طالب، و|كريم م.م.| 19 سنة، طالب، والمقيمين بدائرة مركز مطاى.وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مطاى من ضبطهما وبمواجهتهما أقرأ بارتكابهما للواقعة، وأرشدا عن مكان المسروقات، وبعرض المسروقات على المجنى عليه تعرف عليها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع