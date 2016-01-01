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التحقيق مع عاطلين لاتهامهم بتزوير عملات بالهرم
27
ديسمير
2016
13:48 PM
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بدأت منذ قليل نيابة الهرم التحقيق، مع |م
ى|، |ي. ا| عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لتزوير العملات المحلية، وبحوزتهما ٤٠٠ ألف جنيه مقلدين.وكانت معلومات وردت للرائد محمد عتلم معاون مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد بقيام المتهمين بتزوير العملات المحلية، واتخاذهما من شقة بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات. عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الشقة وضبط المتهمين وبحوزتهما ٤٠٠ ألف جنيه مزورة، وأدوات التزوير وماكينة لطبع العملات، وحبر وأوراق مقلدة وأختام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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