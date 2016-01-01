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دعوى قضائية بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية
أقام عصام الدين أبوالعلا المحامى وكيلا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بعزل الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين
واختصمت الدعوى كلا من على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.وجاء في الدعوى التي أقامها أشرف محمد عامر و10 آخرون هم أعضاء في النقابة العامة للمهن التعليمية والتي حملت رقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحاق بها خطر عاجل وجسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد من أعضاء النقابة كيف تنفق أموالها أو ما تحصله النقابة من أموال من المصادر التي حددها القانون.وأصبح الحارس القضائى يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.وأضافت الدعوى، أن الحارس القضائى غرد خارج السرب وفصل نفسة عن المجموع وادار النقابة منفردا، كانت إدارته سيئة بالدرجة التي اضرت بمصالح وأموال النقابة، وهو الأمر الذي يشكل الخطر الداهم على نقابة المهن التعليمية.وتابعت الدعوى أن على فهمى الحارس القضائى للنقابة لم يتخذ أي دفاتر منتظمة مبين فيها الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف، حيث أنه لا أحد من أعضاء النقابة يعلم من أين أتت موارد وقدرات الأموال المحصلة وأين أنفقت تلك الأموال، وكم من القضايا التي خسرتها النقابة وألزمت فيها بسدات مبالغ مالية غير مستحقة منذ توليه مهام الحارس القضائى.
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