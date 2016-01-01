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الرقابة الإدارية تضبط 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات
27
ديسمير
2016
11:49 AM
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه فى منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة
وبتفتيش مسكنه عثر رجال الرقابة الإدارية على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.
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