تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه فى منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة

وبتفتيش مسكنه عثر رجال الرقابة الإدارية على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.