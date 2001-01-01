يزور شينزو ابي رئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، «بيرل هاربر» في أرخبيل «هاواي»، الذي شهد قبل 75 عامًا هجوم هز الولايات المتحدة، ليؤكد «القوة الهائلة للمصالحة».



وبينما يدلي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - الذي سيتولى مهامه في 20 يناير - بتصريحات متناقضة حول توجهاته الدبلوماسية المقبلة، يريد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما و«آبي» إبراز فرادة التحالف بين واشنطن وطوكيو.



والهجوم على «بيرل هاربر» تم الإعداد له بسرية تامة لأشهر. وقد استغرق ساعتين على الأكثر؛ وأسفر عن سقوط 2400 قتيل، وسرع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.



وهي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى نصب «يو إس إس أريزونا»، الذي أقيم في بداية ستينات القرن الماضي؛ لتكريم ذكرى 1177 أمريكيا سقطوا عندما دمر الطيران الياباني السفينة الحربية في الهجوم الذي وقع ديسمبر 1941.



وسيتوجه «اوباما» و«آبي»، ظهر الثلاثاء، بسفينة إلى موقع النصب الذي شيد فوق حطام السفينة. وتأتي زيارة «آبي» إلى «بيرل هاربر» في وسط المحيط الهادئ، بعد 7 أشهر من الزيارة التي قام بها «أوباما» إلى هيروشيما.



والموقعان رمزان لحدثين شكلا بداية ونهاية المواجهة بين الولايات المتحدة واليابان الامبراطورية.



وكان «آبي» صرح للصحافيين في مطار هانيدا قبيل مغادرته اليابان متوجهًا إلى هونولولو، بأن زيارته إلى «بيرل هاربر» تهدف إلى «تكريم ضحايا الهجوم بصفتي رئيس وزراء اليابان وممثلا للشعب الياباني».



وأضاف: «علينا ألا نكرر أبدًا فظائع الحرب. مع الرئيس أوباما، أود أن أعبر للعالم عن هذا الالتزام حيال المستقبل وقيمة المصالحة».



وسيقوم «آبي»، الإثنين المقبل، بزيارات عدة في هونولولو، بينها خصوصًا زيارة للمقبرة الوطنية في المحيط الهادئ التي كان زارها العديد من أسلافه؛ لتكريم ضحايا الحرب.



كما سيزور نصب «ايهيمي مارو»، وهو اسم سفينة يابانية لتعليم الصيد صدمتها غواصة نووية أمريكية في حادث في فبراير2001 قبالة جزيرة اواهو. وقضى الـ5 أفراد طاقم السفينة والـ4 طلاب غرقًا في الحادث.

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