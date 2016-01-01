وذكر المدعي خلال صحيفة الدعوى أن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها في أثناء تغطيته الأحداث في أفغانستان، خلال مرافقته لأسامة بن لادن في الفترة ما بين عام 1986 إلى عام 1989 بالاتحاد السوفيتي، موضحًا أن القناة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وباعتها لوكالات أنباء عالمية، في حين لم يتمكن المدعي من الحصول على حقه المادي منها واضطر لإقامة دعوى ضدها.