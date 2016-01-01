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«الاقتصادية» تصدر اليوم حكمها في دعوى مصور «بن لادن» ضد «الجزيرة»
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ديسمير
2016
06:47 AM
بواسطة
تصدر الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في دعوى مصور أسامة بن لادن ويدعى عصام دراز، ضد قناة الجزيرة
وذكر المدعي خلال صحيفة الدعوى أن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها في أثناء تغطيته الأحداث في أفغانستان، خلال مرافقته لأسامة بن لادن في الفترة ما بين عام 1986 إلى عام 1989 بالاتحاد السوفيتي، موضحًا أن القناة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وباعتها لوكالات أنباء عالمية، في حين لم يتمكن المدعي من الحصول على حقه المادي منها واضطر لإقامة دعوى ضدها.
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