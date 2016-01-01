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ضبط 835 مخالفة مرورية متنوعة أعلى مطالع ومنازل كباري القاهرة الكبرى
26
ديسمير
2016
23:47 PM
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وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن ( القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى
أسفرت الحملات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 835 مخالفة مرورية متنوعة (192مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 193 مخالفة مرورية بالقاهرة، 195 مخالفة مرورية بالجيزة، 258 مخالفة مرورية بالقليوبية).
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