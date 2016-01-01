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نشرة «حوادث فيتو».. وأبرزها: إحالة نائب مدير أمن القاهرة الأسبق للمحاكمة
شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الإثنين، رصدتها «فيتو» في إطار تغطيتها الإخبارية، وجاءت كالتالي:تأجيل محاكمة 156 متهما في «مذبحة كرداسة» لـ29 ديسمبراستكمال التحقيقات مع مدير مراسلي الجزيرة بتهمة التخابرالطب الشرعي يكذب رواية نائب مدير أمن القاهرة الأسبق حول قتل زوجته«الفتوى والتشريع» تلزم الرئاسة بصرف رصيد إجازات زكريا عزميالتفاصيل الكاملة لانتحار أمين الشرطة داخل قسم أبو قرقاصإصابة ضابطين والقبض على 15 شخصا في اشتباكات ألتراس أهلاوي بالجزيرةالداخلية: تقديم الدعم الفني لـ20 جهة إدارية وضبط 6 وقائع ابتزاز ونصبوفد من الداخلية يزور مصابي حادث الكنيسة البطرسيةحبس 10 أمناء بشرطة السياحة لاتهامهم بالتجمهر اعتراضا على نظام العملبالصور
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