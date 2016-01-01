وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، وإشراف المستشار وائل شبل، قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، غموض واقعة العثور على جثة سائق مقتول بمقابر الإمام الليثي بالخليفة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، مكون من 6 مسجلين خطر، تخصص في سرقة مركبات التوك توك من أصحابها بالإكراه، بمنطقة الخليفة بالقلعة.بدأت تفاصيل الواقعة، بتعدد البلاغات أمام المقدم أحمد يسري رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة من الأهالي، بالعثور على جثة سائق بمدافن الإمام الليثي، وانتقل إلى موقع الحادث المقدم أحمد يسري رئيس المباحث، والرائد عمر النجدي، والرائد محمد عادل معاون المباحث.و بالفحص، تبين أن الجثة تعود لسائق توك توك، ومقيم بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات، دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، مكون من 6 مسجلين خطر، تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه من أصحابها، بعد اعتدائهم عليهم بالأسلحة البيضاء.وأضافت التحريات: إن المتهمين بعد قيامهم بارتكاب الواقعة، قاموا بالهروب إلى عدة مناطق بسوهاج والقليوبية؛ خوفا من القبض عليهم، وعلى الفور تم توجيه عدة مأموريات، وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا، بقيامهم ببيع المسروقات لدى عميل لهم بمنطقة العياط بالجيزة.وتم تحرير المحضر رقم 7436 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.