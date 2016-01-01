موسكو (رويترز) - قال الكرملين الروسي يوم الاثنين إن المحققين لم يضعوا في الاعتبار "العمل الإرهابي" كأحد الأسباب الرئيسية وراء سقوط طائرة عسكرية في البحر الأسود يوم الأحد.

وقتل 92 شخصا كانوا على متن الطائرة في الحادث.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "المحققون يدرسون كل الصيغ المحتملة للأحداث. لكن من السابق لأوانه الفصل في المسألة. احتمال العمل الإرهابي ليس ضمن (الاحتمالات) القريبة من رأس القائمة."

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)