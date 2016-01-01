اسطنبول (رويترز) - قالت وزارة الداخلية إن السلطات التركية احتجزت الأسبوع الماضي 1682 شخصا لاستجوابهم للاشتباه في صلتهم بمنظمات متشددة كما اعتقلت 516 آخرين.

وشكل أشخاص يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله كولن -الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز- العدد الأكبر من المحتجزين إذ بلغوا 1096 ومن المعتقلين فوصل عددهم إلى 426.

وذكرت الوزارة أن 508 أشخاص احتجزوا لصلتهم بالمسلحين الأكراد في حين ألقي القبض على 78 آخرين لنفس السبب. وأضافت الوزارة أن السلطات احتجزت 78 لصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وألقت القبض على 12 آخرين لنفس السبب.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)