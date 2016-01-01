تايبه (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية الوحيدة قادت مجموعة من السفن الحربية في بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين بعد مرورها جنوبي تايوان فيما وصفته بكين بمناورات روتينية.

وتأتي الخطوة وسط تجدد التوتر مع تايوان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيسة الجزيرة مما أغضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة.

وشاركت حاملة الطائرات "لياونينغ" التي صنعت في الاتحاد السوفيتي في مناورات سابقة جرى عدد منها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات التي ترافقها خمس سفن حربية مرت جنوب شرقي جزر براتيس التابعة لها في طريقها إلى الجنوب الغربي.

وقال تشين شونج تشي المتحدث باسم الوزارة إن "اليقظة والمرونة كانتا دائما الأسلوب المعتاد للحفاظ على أمن المجال الجوي" رافضا الإفصاح عما إذا كانت المقاتلات قد وضعت في حالة تأهب أو أن الغواصات قد تلقت أوامر بالانتشار.

وأشار تشين إلى أن الوزارة مستمرة في "المراقبة والسيطرة على الوضع."

وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية إنه ينبغي عدم الذهاب بعيدا بشأن مهمة حاملة الطائرات إذ أنها تلتزم القانون في تحركاتها.

‭‭‭ ‬‬‬وقالت ‭‭ في‬‬ إفادة ‭‭صحفية يومية "‬‭لياونينغ يجب أن تتمتع بحرية الملاحة والطيران وفق القانون الدولي ونأمل ‬‬‬أ‭‭‭ن تحترم جميع الأطراف هذا الحق المكفول للصين‬‬‬."

وقالت وزارة الدفاع اليابانية مساء أمس الأحد إنها رصدت ست سفن تابعة للبحرية الصينية ومن بينها حاملة الطائرات لياونينغ وهي تمر عبر المضيق بين مياكو وأوكيناوا إلى المحيط الهادي.

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)