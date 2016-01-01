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الشرطة الروسية لم تعثر على قنابل بعد إخلاء محطات قطارات في موسكو
26
ديسمير
2016
20:22 PM
بواسطة
موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الشرطة الروسية قالت يوم الاثنين إنها لم تعثر على أي عبوات ناسفة في ثلاث محطات للقطارات في موسكو تم إخلاؤها في وقت سابق يوم الاثنين بعد تهديد بوجود قنبلة.
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد من مجهول بوجود قنبلة.
وتقع المحطات في نفس الميدان في وسط موسكو.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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