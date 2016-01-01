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ضبط 178 بائعا متجولا وتنفيذ 158 حكما قضائيا خلال حملات بوسائل النقل
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ديسمير
2016
16:49 PM
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وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة، عن ضبط 13 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، 7 قضايا في مجال الاتصالات والبريد، 178 بائعا متجولا، و1559 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 158 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
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