وأسفرت الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء |مجدي عبد الغفار| وزير الداخلية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 196 اسطوانة بوتاجاز مدعمة، و72 ألف لتر بنزين وسولار، و157 قضية دقيق مدعم و أقماح ومخالفات المخابز، و37 قضية في مجال الغش التجاري |2 طن و 650 كجم سكر، و38 طن أرز|.كما تم ضبط 14 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك غير صالحة للاستهلاك، و19 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و11 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و9 قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة غير صالحة للاستهلاك.