وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور وتنفيذًا لتوجهيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 49268 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 14161 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1527 دراجة نارية مخالفة، و80 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.