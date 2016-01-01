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الحبس 5 سنوات لـ3 متهمين بالتظاهر دون تصريح في إمبابة
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ديسمير
2016
16:48 PM
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قضت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس 3 متهمين غيابيا 5 سنوات، وتغريم كل منهم 200 جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح والتجمهر بمنطقة إمبابة
والمتهمون هم: على حسن، ومحمد أحمد محمد، وجمال معوض، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 27723 لسنة 2016، أنهم في يوم 30 أغسطس الماضي، تظاهروا بدون تصريح في منطقة إمبابة، وتجمهروا مع آخرين أكثر من 5 أشخاص، وروجوا أفكارا ضد الدولة، كما رددوا شعارات مناهضة للدولة وتحريض على مؤسساتها.
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