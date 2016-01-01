والمتهمون هم: على حسن، ومحمد أحمد محمد، وجمال معوض، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 27723 لسنة 2016، أنهم في يوم 30 أغسطس الماضي، تظاهروا بدون تصريح في منطقة إمبابة، وتجمهروا مع آخرين أكثر من 5 أشخاص، وروجوا أفكارا ضد الدولة، كما رددوا شعارات مناهضة للدولة وتحريض على مؤسساتها.