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الداخلية: تقديم الدعم الفني لـ20 جهة إدارية وضبط 6 وقائع ابتزاز ونصب
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ديسمير
2016
16:48 PM
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يواصل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، جهوده في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين
ونجحت الجهود الأمنية ـــــــ خلال الأسبوع المنقضى تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، في تقديم الدعم الفنى وفحص 690 واقعة لـ 20 جهة مختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وغلق 5 حسابات عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.كما تم ضبط 6 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
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