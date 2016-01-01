-
رياضة
- أنطوي يغيب عن مران الأهلي الجماعي
- البدري يجتمع بجهازه المعاون لاختيار ملعب التدريب قبل القمة
- حسام حسن يعفو عن أسامة عزب ويستدعيه لمعسكر برج العرب
- سليماني يقود هجوم ليستر أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي
- إبراهيموفيتش يقود مانشستر أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي
- هازارد يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي
- النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام ويست بروميتش
- شمس يجتمع بمسئولي الأمن داخل التتش قبل مران الأهلي
- مدرب الإسماعيلي: أغلقنا صفحة الكأس ونركز على لقاء الاتحاد
- جلسات علاجية لباسم مرسي وأيمن حفني استعدادا للقمة ١١٣
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الداخلية: توقيع الكشف الطبي على 1333 ضابطا ومواطنا في الغربية
تواصل وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على رجال الشرطة وأسرهم والمحتجزين بالمراكز والأقسام والمواطنين بمديرية أمن الغربية
وأرسل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات الطبية أسفــرت جهودهـا خلال الفترة من 19-12 حتى 21-12 عـن توقيع الكشف الطبى على 483 حالة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين وأسرهم والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم.وبالتنسيق مع مركز شباب سيجر تم توقيع الكشف الطبى على 850 حالة من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم.يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة ونزلاء السجون والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة خاصةً الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)