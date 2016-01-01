وأرسل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات الطبية أسفــرت جهودهـا خلال الفترة من 19-12 حتى 21-12 عـن توقيع الكشف الطبى على 483 حالة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين وأسرهم والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم.وبالتنسيق مع مركز شباب سيجر تم توقيع الكشف الطبى على 850 حالة من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم.يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة ونزلاء السجون والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة خاصةً الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.