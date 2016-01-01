اخبار مصر
-
رياضة
- أنطوي يغيب عن مران الأهلي الجماعي
- البدري يجتمع بجهازه المعاون لاختيار ملعب التدريب قبل القمة
- حسام حسن يعفو عن أسامة عزب ويستدعيه لمعسكر برج العرب
- سليماني يقود هجوم ليستر أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي
- إبراهيموفيتش يقود مانشستر أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي
- هازارد يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي
- النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام ويست بروميتش
- شمس يجتمع بمسئولي الأمن داخل التتش قبل مران الأهلي
- مدرب الإسماعيلي: أغلقنا صفحة الكأس ونركز على لقاء الاتحاد
- جلسات علاجية لباسم مرسي وأيمن حفني استعدادا للقمة ١١٣
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وفد من الداخلية يزور مصابي حادث الكنيسة البطرسية
26
ديسمير
2016
16:48 PM
بواسطة
كلّف، اليوم الإثنين، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وفدا من قيادات وضباط قطاعى حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات العامة بزيارة مصابي الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية، والذين مازالوا تحت العلاج بالمستشفيات المختلفة
أكد أعضاء الوفد خلال الزيارة مشاركة وزارة الداخلية لكافة فئات الشعب المصرى أحزانه في شهداء وضحايا الحادث وتضامنها مع المصابين وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل والعودة لممارسة حياتهم بصورة طبيعية.وأعرب المصابون وأهاليهم عن تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في مواجهة الإرهاب وقدموا الشكر للوزارة ووزير الداخلية على تلك المبادرة الإنسانية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع