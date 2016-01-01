كلّف، اليوم الإثنين، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وفدا من قيادات وضباط قطاعى حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات العامة بزيارة مصابي الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية، والذين مازالوا تحت العلاج بالمستشفيات المختلفة