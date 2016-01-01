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استئناف أمناء شرطة المطرية اليوم على حبسهم في ضرب الأطباء
تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من أميني شرطة (مخلى سبيلهما)، على حكم حبسهما 3 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قضت في سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.وجاء في قرار الإحالة الذي أعدّته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة |محمد محمد رضوان، وحسام أحمد علي، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد|، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضي على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.وأضافت النيابة، أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة تسببت في جرح احتاج علاجه 20 يومًا.وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفراد بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجني عليهم بالضرب؛ فأحدثوا بهم إصابات اعتمادًا على سلطات وظيفتهم، كما أهان المتهمان الأول والثاني، الأطباء وجميع العاملين بمستشفى المطرية بالقول.
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