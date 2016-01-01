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نظر محاكمة إبراهيم سليمان اليوم في أراضي الحزام الأخضر
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ديسمير
2016
06:47 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة صدقي، اليوم الإثنين، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الحزام الأخضر»
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.وتشمل قائمة المتهمين بالقضية، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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