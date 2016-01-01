طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن رحلة حاملة طائرات صينية في المحيط الهادي تستعرض توسع القدرات العسكرية للصين وإن اليابان تراقب ذلك عن كثب.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن اليابان ستتخذ كل الخطوات اللازمة للإنذار ومراقبة النشاط في المنطقة.

وقالت الصين إن أول حاملة طائرات لها تجري تدريبات في غرب المحيط الهادي في إطار ما وصفته البحرية بتدريبات روتينية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)