قرر المستشار هشام عبد العال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضايا شغب وعنف وتظاهر بدون تصريح، بمراكز طنطا وكفر الزيات والسنطة

كما قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس 6 من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضايا شغب وعنف بمراكز المحلة وزفتى وسمنود.ودفعت قوات الأمن بالغربية بالمدرعات ودوريات للشرطة؛ لتأمين عرض المتهمين على مجمع محاكم ونيابات طنطا والمحلة، تحسبا لاندلاع أحداث شغب وعنف من قبل أهالي المتهمين.