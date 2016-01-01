اخبار مصر
-
رياضة
- شباب المقاولون أمام الزمالك والإسماعيلي مع الأهلي بدوري الجمهورية
- الإسماعيلي يواجه عرب الرمل في كأس مصر
- الإنتاج يواجه إف سي في كأس مصر على ستاد السلام
- نتائج اليوم العاشر لبطولة الكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
- عبدالعزيز لاعب الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام طولان
- الوديات سلاح السويس استعدادا لاستئناف المظاليم
- الشرطة يواجه المقاصة في كأس مصر
- المحلة يواجه المصري في كأس مصر
- إبراهيم حسن: أتمنى إحراز هاتريك بالكأس
- ذا سترونجست يهزم بوليفار في مباراة فاصلة على لقب الدوري البوليفي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وكالة: لجنة تحقيق تقول إنها قد تداهم مكتب رئيسة كوريا الجنوبية
25
ديسمير
2016
10:22 AM
بواسطة
سول (رويترز) - قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن لجنة خاصة تحقق في فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة باك جون هاي قالت يوم الأحد إنها تفكر في مداهمة مكتب الرئيسة لكنها لو فعلت ذلك فليس أمامها خيار سوى القيام بذلك علنا.
وتحقق لجنة إدعاء خاصة في مزاعم بأن باك تآمرت مع صديقة لها تدعى تشوي سون سيل ومساعدين لها للضغط على شركات كبيرة للتبرع لمؤسسات أُنشئت لدعم مبادراتها السياسية.
وقال المدعون إنهم في حاجة لدخول مكتب الرئيسة في إطار التحقيق. ورفض المكتب الرئاسي دخولهم.
وتتمتع باك بحصانة من المقاضاة طوال فترة توليها الرئاسة على الرغم من تعليق صلاحياتها.
ولم تذكر يونهاب المزيد من التفاصيل.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع