وكالة: لجنة تحقيق تقول إنها قد تداهم مكتب رئيسة كوريا الجنوبية

سول (رويترز) - قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن لجنة خاصة تحقق في فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة باك جون هاي قالت يوم الأحد إنها تفكر في مداهمة مكتب الرئيسة لكنها لو فعلت ذلك فليس أمامها خيار سوى القيام بذلك علنا.

وتحقق لجنة إدعاء خاصة في مزاعم بأن باك تآمرت مع صديقة لها تدعى تشوي سون سيل ومساعدين لها للضغط على شركات كبيرة للتبرع لمؤسسات أُنشئت لدعم مبادراتها السياسية.

وقال المدعون إنهم في حاجة لدخول مكتب الرئيسة في إطار التحقيق. ورفض المكتب الرئاسي دخولهم.

وتتمتع باك بحصانة من المقاضاة طوال فترة توليها الرئاسة على الرغم من تعليق صلاحياتها.

ولم تذكر يونهاب المزيد من التفاصيل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)