تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الاستشكال المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيينه رئيس شبكة قنوات سي بي سي كرئيس لها مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور في الإعلام

واختصم الاستشكال رقم ٧٠٤٩٥ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وآخرين.كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في حكم سابق لها، ببطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات سي بي سي، رئيسا لها.وذلك في دعوى أقامها مرتضى منصور، ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وقال فيها إنه لا يوجد قرار صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، ما يجعلها كيانا ليس له أساس من القانون.