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شرطة الاتصالات تصادر 249 خطا بدون عقود داخل محال في 3 محافظات
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ديسمير
2016
22:47 PM
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وجهت إدارة شرطة الاتصالات، حملات نوعية لضبط المتاجرين في خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين، والتي تُستغل في ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية
واستهدفت الحملة عددًا من محال بيع الخطوط والهواتف المحمولة بنطاق مديريات أمن « الغربية ـــــــ المنيا ــــــ البحر الأحمر».وأسفرت الحملة عن ضبط 249 خطًّا مسجلا ببيانات وهمية تمهيدًا لبيعها، وجهاز تفعيل خطوط، وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة.
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