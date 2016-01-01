وكانت معلومات وردت إلى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي يعرض فيها شاب نفسه لممارسة الشذوذ، مع راغبى المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية.ودلت التحريات على صحة المعلومات، وتبين قيام موظف بأحد المحاكم بإدارة الصفحة، وتم تشكيل فريق بحث ضم اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي؛ لسرعة القبض على المتهمين.وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الكمائن، تمكن العقيد بهاء حسين والعقيد عصام أبو عرب، والعقيد مصطفى سلامة، والمقدم إيهاب توفيق من استدراجه، وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف باعتياده ممارسة الفجور، مقابل مبالغ مالية.وأمر اللواء أسامة عايش نائب المدير، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.