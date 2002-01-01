فجرت امرأة على صلة بالمتطرفين في بنجبلادش «ترتدى سترة ناسفة» نفسها خلال عملية للشرطة، السبت، في دكا.

وقال المتحدث باسم الشرطة مصدر رحمن لـ«فرانس برس»، أنه «قتل متطرفان أحدهما امرأة فجرت سترة ناسفة فيما أصيب طفل كانت تحمله امرأة بجروح».

وتحركت قوات الأمن بناء على معلومات وطوقت شقة في دكا لأكثر من 12 ساعة وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين داخلها.

وقال رئيس شرطة دكا أسد الزمان ميا أن «امرأة ترتدي سترة ناسفة حاولت الاقتراب من الشرطيين.. نفذت الهجوم الانتحاري».