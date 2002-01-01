أعلن متحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس «92 عاما» بشكل مفاجى، السبت، حيث يخضع للعلاج فى مستشفى بلشبونة منذ عشرة أيام.

وأوضح المتحدث خوسي بارانا «أن حالته حرجة» مضيفا أنه تم نقله مجددا إلى قسم العناية الفائقة الذي غادره الجمعة بعد تحسن في وضعه.

وكان سواريس أدخل المستشفى في 13 ديسمبر بسبب تدهور عام في حالته الصحية وأودع قسم العناية الفائقة في المستشفى الذي لم يوضح بدقة مشاكله الصحية.

ويوصف ماريو سواريس بأنه أبو الديموقراطية البرتغالية وأسهم بشكل حاسم في إرساء الديموقراطية في بلاده وانضمامها إلى الفضاء الأوروبي.