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بوتين وروحاني يتفقان على مواصلة التنسيق لتسوية سياسية بسوريا
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني، على مواصلة التنسيق من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وذكر مكتب الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وعلى وجه الخصوص، إجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتيجة محددة".
وكان الرئيس الروسي بحث في وقت سابق السبت، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التسوية في سوريا على ضوء انتهاء عملية تحرير حلب.
وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، إن "الاجتماع ناقش مسألة التسوية في سوريا على ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من المسلحين، إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في أستانا وذلك في إطار التسوية السورية".
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