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غدا.. مواجهة رئيس التنمية الزراعية المتهم بالرشوة بالتسجيلات
حددت نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول، غدا الأحد لمواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتقاضيه رشوة 214 ألف جنيه، واثنين آخرين بتسجيلات الرقابة الإدارية للواقعة
واعترف المتهم الثانى بتقديمه رشوة للمتهم الأول، كما اعترف المتهم الثالث بأنه الوسيط بين الأول والثانى، واقتصر دوره على الوساطة فقط، دون التربح من الوظيفة.وأظهر تفريغ عدد من الفيديوهات اليوم السبت، صحة الواقعة.وردت معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية بقيام رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باستغلال منصبه ونفوذه واتفق مع صاحب شركة قطاع خاص باستقطاع نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعى.ودلت التحريات أن المتهم تعرف على الراشي صاحب الشركة الخاصة عن طريق موظف في المصرية للتنمية الزراعية والريفية.وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة داخل منزله بالقاهرة وبحوزته 214 ألف جنيه إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي تحصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة.كما تم ضبط الراشي صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط بين صاحب الراشى والمرتشى، وأثناء الفحص تم ضبط بعض المستندات الخاصة بالواقعة.
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