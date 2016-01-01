تداول الإعلام الهولندى على نطاق واسع صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربى يعيش فى المهجر، أظهرت إجابة طريفة على أحد الأسئلة فى مادة الفيزياء.

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